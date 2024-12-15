تركيا أعلنت استعدادها لتقديم دعم عسكريّ للحكومة السورية الجديدة

أعلن وزير الدفاع التركيّ يشار غولر أنّ أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكريّ للحكومة السورية الجديدة، إذا طلبت ذلك.وقال الوزير: "لدينا اتفاقات للتدريب والتعاون العسكري" مع بلدان كثيرة، مضيفا أنّ تركيا "مستعدّة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.وشدد على منح القيادة الجديدة في سوريا "فرصة".ورأى أنّه "من الضروريّ أن نرى ما ستقوم به الإدارة الجديدة ونرى أنه من الضروري ان نمنحهم فرصة" لذلك في إشارة إلى هيئة تحرير الشام التي تقود فصائل معارضة سيطرت على السلطة في سوريا.وتصنف دول غربية عدة الهيئة "منظمة إرهابية".لكن هيئة تحرير الشام غيرت خطابها وعدلته، وقد أكدت حكومتها المؤقتة مرارا التزامها بحماية حقوق جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.وقال غولر إن الإدارة الجديدة تعهدت "احترام المؤسسات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى" ووعدت بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأسلحة الكيميائية إلى المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.وأوضح أن أولوية تركيا في سوريا هي محاربة المقاتلين الانفصاليين الأكراد من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهو الهدف الذي تدعمه الحكومة السورية الجديدة.ولفت وزير الدفاع التركيّ إلى أنّه "في هذا العصر الجديد، ستختفي منظمة حزب العمال الكردستانيّ/وحدات حماية الشعب الإرهابية من سوريا عاجلا أم آجلا. الحكومة السورية الجديدة تريد ذلك بقدر ما نريده".وقال يشار غولر "لقد أبلغنا ذلك لأصدقائنا الأميركيين. ونحن ننتظر منهم أن يعيدوا تقييم مواقفهم".وأوضح وزير الدفاع التركي "ليس لدينا مشكلة مع إخواننا الأكراد في العراق وسوريا، مشكلتنا هي فقط وحصريا مع الإرهابيين".