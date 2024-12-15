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برلين تحذّر أنصار نظام الأسد من أنهم سيلاحقون إذا دخلوا ألمانيا

أخبار دولية
2024-12-15 | 10:50
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برلين تحذّر أنصار نظام الأسد من أنهم سيلاحقون إذا دخلوا ألمانيا
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برلين تحذّر أنصار نظام الأسد من أنهم سيلاحقون إذا دخلوا ألمانيا

حذّرت وزيرتان في الحكومة الألمانية من أنه ستتم إحالة أنصار نظام الرئيس السوريّ المخلوع بشار الاسد على القضاء إذا فروا إلى ألمانيا.
     
وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية: "سنحاسب رجال النظام على جرائمهم المروعة بكل ما يسمح به القانون من شدة".
     
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر للصحيفة نفسها "إن حاول رجال نظام الأسد المروع الفرار إلى المانيا، عليهم أن يعلموا أنه ليس هناك عمليا أي دولة تلاحق جرائمهم بالشدة التي تلاحقها بها المانيا".
     
وأضافت: "كل من كان ضالعا في فظاعات ليس بمأمن من الملاحقات هنا".
     
ودعت بيربوك إلى أن "تعمل السلطات الأمنية الدولية وأجهزة الاستخبارات معا بشكل وثيق إلى أقصى حد ممكن".
     
 

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