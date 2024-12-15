الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أرض الواقع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو بحث مع ترامب رهائن غزة والوضع في سوريا

أخبار دولية
2024-12-15 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتنياهو بحث مع ترامب رهائن غزة والوضع في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نتنياهو بحث مع ترامب رهائن غزة والوضع في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه تحدث إلى مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وأضاف نتنياهو أنه تحدث إلى ترامب مساء أمس السبت.

وقال نتنياهو في بيان "ليس لدينا أي مصلحة في وجود صراع في سوريا". وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى "إحباط التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من حدودنا".

آخر الأخبار

أخبار دولية

ترامب

رهائن

والوضع

سوريا

LBCI التالي
منظمة بريطانية: السوريون العائدون إلى ديارهم "معرضون لخطر شديد" بسبب الألغام
المعارضة في كوريا الجنوبية لن تسعى لمساءلة القائم بأعمال الرئيس بشأن الأحكام العرفية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:43

نتنياهو: بحثت مع ترامب أمس السبت الوضع في سوريا ومحاولة التوصل لاتفاق لتحرير الرهائن في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-12-03

نتنياهو شاكرًا ترامب: "حماس” مطالبة بالإفراج عن الرهائن وترامب ركّز على المكان الصحيح

LBCI
آخر الأخبار
08:36

مكتب رئيس الوزراء الاسرائيليّ: نتنياهو تصرف "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة ناحية سوريا" والرغبة في زيادة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان إلى المثلين

LBCI
آخر الأخبار
2024-12-09

مراسل أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إسرائيل الخميس لإجراء محادثات حول سوريا واتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:10

قطر تستأنف عمل سفارتها في سوريا يوم الثلاثاء

LBCI
أخبار دولية
15:06

أوكرانيا تعتزم دعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجات زراعية أخرى

LBCI
أخبار دولية
14:53

أميركا لبريطانيا: سنؤيد حكومة سورية تخضع للمحاسبة يختارها الشعب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هذا هو مصير اللاجئين السوريين في أوروبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-12-12

"الله لا يوفّق كل حدا عمل بحياتنا هيك"... يوسف الخال: مين ما كان يكون

LBCI
فنّ
2024-12-11

إليسا تتألق في حفل بيلبورد العربي 2024... هكذا هنّأت السعودية على إنجازاتها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-19

الخطوط القطرية تؤكد التزامها بقرار لبنان منع نقل أجهزة اتصال على متن الطائرات

LBCI
اقتصاد
2024-12-12

بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أبناء بعلبك ينتظرون التعويضات أمّا رسميًا فلا حياة لمن تنادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هذا هو مصير اللاجئين السوريين في أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

صفقة مع "حماس" تُعيد الأسرى الإسرائيليين... انشغال إسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد تدمير 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية في سوريا... عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سقوط الأسد ومستقبل خط الأنابيب القطريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الـLBCI توثّق عودة الحياة إلى طرطوس بعد أسبوع من سقوط النظام... وموظفو الأسلاك العسكرية والأمنية يسوون أوضاعهم

LBCI
أخبار دولية
13:18

الإحتفالات بسقوط النظام تستمر في محافظة السويداء الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

إليكم المشهد من مدن الساحل السوريّ

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:53

مقدمة النشرة المسائية 15-12-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:31

بعد سقوط نظام الأسد... جورج وسوف في أول تعليق له: ماذا جاء فيه؟

LBCI
خبر عاجل
09:19

أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
17:52

مقتل أربعة على الأقل من عناصر "فيلق الشام" في كمين في معقل للأسد في سوريا

LBCI
خبر عاجل
08:34

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة

LBCI
خبر عاجل
06:21

قوى الامن: سيتم اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-14

جديد ملف رئاسة الجمهورية

LBCI
حال الطقس
01:59

طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:00

خوري وافرام حركا المياه الرئاسية جدياً... (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More