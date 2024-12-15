نتنياهو بحث مع ترامب رهائن غزة والوضع في سوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أنه تحدث إلى مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن التطورات في سوريا وأحدث مساعي إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.



وأضاف نتنياهو أنه تحدث إلى ترامب مساء أمس السبت.



وقال نتنياهو في بيان "ليس لدينا أي مصلحة في وجود صراع في سوريا". وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدف إلى "إحباط التهديدات المحتملة من سوريا ومنع سيطرة عناصر إرهابية على مواقع بالقرب من حدودنا".