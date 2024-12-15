الكنائس المسيحية في مدينة اللادقية: حرص على حفظ كرامة كل انسان

أصدرت الكنائس المسيحية في مدينة اللادقية في سوريا بيانًا أكّدت فيه حرص قيادة سوريا على حفظ كرامة كل انسان.