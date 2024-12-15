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o
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الكنائس المسيحية في مدينة اللادقية: حرص على حفظ كرامة كل انسان
أخبار دولية
2024-12-15 | 12:49
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الكنائس المسيحية في مدينة اللادقية: حرص على حفظ كرامة كل انسان
أصدرت الكنائس المسيحية في مدينة اللادقية في سوريا بيانًا أكّدت فيه حرص قيادة سوريا على حفظ كرامة كل انسان.
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