أميركا لبريطانيا: سنؤيد حكومة سورية تخضع للمحاسبة يختارها الشعب

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد أن واشنطن ستدعم حكومة "تخضع للمحاسبة تمثل الشعب السوري".



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن "الوزير أكد دعم واشنطن لحكومة يختارها الشعب السوري".