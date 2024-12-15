الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا تعتزم دعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجات زراعية أخرى
أخبار دولية
2024-12-15 | 15:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا تعتزم دعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجات زراعية أخرى
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد عزمه تزويد سوريا بالحبوب وبمنتجات زراعية أخرى على أساس إنساني.
وقال في خطابه اليومي "الآن يمكننا مساعدة السوريين بقمحنا ودقيقنا وزيتنا: منتجاتنا التي تستخدم عالميا لضمان الأمن الغذائي".
وأضاف زيلينسكي "نقوم بالتنسيق مع شركائنا والجانب السوري لحل القضايا اللوجستية. وسندعم هذه المنطقة حتى يصبح الاستقرار هناك أساسا لحركتنا نحو سلام حقيقي".
وأوضح أن الشحنات المحتملة ستكون ضمن برنامج "حبوب أوكرانيا" الذي بدأ عام 2022 لتقديم المساعدات الغذائية إلى البلدان الأكثر احتياجا.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تعتزم
سوريا
بشحنات
ومنتجات
زراعية
التالي
سوريون يسلّمون أسلحتهم... كاميرا الـLBCI توثّق المشهد من مركز التسويات في طرطوس
أوكرانيا: تدمير 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-13
القمح والحبوب لسوريا.... روسيا تعلق الإمدادات وكييف تعلن استعدادها للتوريد
أخبار دولية
2024-12-13
القمح والحبوب لسوريا.... روسيا تعلق الإمدادات وكييف تعلن استعدادها للتوريد
0
آخر الأخبار
2024-12-13
وزير الزراعة الأوكراني لرويترز: كييف ترغب في توريد الحبوب إلى سوريا ومستعدة لذلك
آخر الأخبار
2024-12-13
وزير الزراعة الأوكراني لرويترز: كييف ترغب في توريد الحبوب إلى سوريا ومستعدة لذلك
0
أخبار دولية
2024-12-10
الجولاني: سوريا لن تنخرط "في حرب أخرى"
أخبار دولية
2024-12-10
الجولاني: سوريا لن تنخرط "في حرب أخرى"
0
آخر الأخبار
2024-12-10
المرصد السوري: 218 قتيلًا في ثلاثة أيام من المعارك بين قوات موالية لأنقرة وأخرى موالية للأكراد في سوريا
آخر الأخبار
2024-12-10
المرصد السوري: 218 قتيلًا في ثلاثة أيام من المعارك بين قوات موالية لأنقرة وأخرى موالية للأكراد في سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:01
المرصد السوري: إسرائيل قصفت أهدافا عسكرية على الساحل السوري
أخبار دولية
18:01
المرصد السوري: إسرائيل قصفت أهدافا عسكرية على الساحل السوري
0
أخبار دولية
17:29
موسكو تقول إنها أجلت دبلوماسيين من روسيا وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية من سوريا
أخبار دولية
17:29
موسكو تقول إنها أجلت دبلوماسيين من روسيا وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية من سوريا
0
أخبار دولية
16:45
أوكرانيا: دمرنا قطارا روسيا يحمل وقودا
أخبار دولية
16:45
أوكرانيا: دمرنا قطارا روسيا يحمل وقودا
0
أخبار دولية
15:54
الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وهذا ما تم البحث به
أخبار دولية
15:54
الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وهذا ما تم البحث به
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
15:10
هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"
اخبار البرامج
15:10
هل تستضيف رابعة الزيات "أسماء الأسد"؟ هذا ما أوضحته في "أرض الواقع"
0
أخبار لبنان
2024-11-06
مياه الجنوب : تركيب 14خزان مياه لـ 7 مراكز ايواء في لبنان وجزين
أخبار لبنان
2024-11-06
مياه الجنوب : تركيب 14خزان مياه لـ 7 مراكز ايواء في لبنان وجزين
0
خبر عاجل
2024-09-25
بري لـ"الشرق الأوسط": هذا المخرج يرتكز على ما تم التوصل إليه سابقا مع هوكشتاين قبل الحرب في غزة وبعدها وأعتقد أن هذا الحل الوحيد المتاح والقابل للتطبيق
خبر عاجل
2024-09-25
بري لـ"الشرق الأوسط": هذا المخرج يرتكز على ما تم التوصل إليه سابقا مع هوكشتاين قبل الحرب في غزة وبعدها وأعتقد أن هذا الحل الوحيد المتاح والقابل للتطبيق
0
صحف اليوم
2024-06-26
مصادر لـ"الجمهورية": "حزب الله" حاضر للحرب ان ارادها الاسرائيلي
صحف اليوم
2024-06-26
مصادر لـ"الجمهورية": "حزب الله" حاضر للحرب ان ارادها الاسرائيلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أبناء بعلبك ينتظرون التعويضات أمّا رسميًا فلا حياة لمن تنادي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أبناء بعلبك ينتظرون التعويضات أمّا رسميًا فلا حياة لمن تنادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هذا هو مصير اللاجئين السوريين في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
هذا هو مصير اللاجئين السوريين في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صفقة مع "حماس" تُعيد الأسرى الإسرائيليين... انشغال إسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
13:42
صفقة مع "حماس" تُعيد الأسرى الإسرائيليين... انشغال إسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد تدمير 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية في سوريا... عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد تدمير 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية في سوريا... عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سقوط الأسد ومستقبل خط الأنابيب القطريّ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
سقوط الأسد ومستقبل خط الأنابيب القطريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الـLBCI توثّق عودة الحياة إلى طرطوس بعد أسبوع من سقوط النظام... وموظفو الأسلاك العسكرية والأمنية يسوون أوضاعهم
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الـLBCI توثّق عودة الحياة إلى طرطوس بعد أسبوع من سقوط النظام... وموظفو الأسلاك العسكرية والأمنية يسوون أوضاعهم
0
أخبار دولية
13:18
الإحتفالات بسقوط النظام تستمر في محافظة السويداء الجنوبية
أخبار دولية
13:18
الإحتفالات بسقوط النظام تستمر في محافظة السويداء الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إليكم المشهد من مدن الساحل السوريّ
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إليكم المشهد من مدن الساحل السوريّ
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:53
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:31
بعد سقوط نظام الأسد... جورج وسوف في أول تعليق له: ماذا جاء فيه؟
فنّ
08:31
بعد سقوط نظام الأسد... جورج وسوف في أول تعليق له: ماذا جاء فيه؟
2
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
خبر عاجل
09:19
أدرعي: قضينا على عناصر ودمرنا بنى عديدة في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
08:34
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة
خبر عاجل
08:34
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ: حكومة نتنياهو توافق على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان المحتلة
4
خبر عاجل
06:21
قوى الامن: سيتم اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار
خبر عاجل
06:21
قوى الامن: سيتم اعادة فتح المسرب الغربي لنفق المطار
5
حال الطقس
01:59
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان
حال الطقس
01:59
طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان
6
صحف اليوم
00:00
خوري وافرام حركا المياه الرئاسية جدياً... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:00
خوري وافرام حركا المياه الرئاسية جدياً... (الأنباء الكويتية)
7
اخبار البرامج
15:30
بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"
اخبار البرامج
15:30
بشار إسماعيل يكسر الصمت: تصريحات نارية عن الأسد وعائلته وأسرار النظام في "أرض الواقع"
8
منوعات
09:17
أسد يحوّل حفل زفاف في طرابلس الليبية إلى ليلة من الرعب (فيديو)
منوعات
09:17
أسد يحوّل حفل زفاف في طرابلس الليبية إلى ليلة من الرعب (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More