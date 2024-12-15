أوكرانيا تعتزم دعم سوريا بشحنات حبوب ومنتجات زراعية أخرى

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد عزمه تزويد سوريا بالحبوب وبمنتجات زراعية أخرى على أساس إنساني.



وقال في خطابه اليومي "الآن يمكننا مساعدة السوريين بقمحنا ودقيقنا وزيتنا: منتجاتنا التي تستخدم عالميا لضمان الأمن الغذائي".



وأضاف زيلينسكي "نقوم بالتنسيق مع شركائنا والجانب السوري لحل القضايا اللوجستية. وسندعم هذه المنطقة حتى يصبح الاستقرار هناك أساسا لحركتنا نحو سلام حقيقي".



وأوضح أن الشحنات المحتملة ستكون ضمن برنامج "حبوب أوكرانيا" الذي بدأ عام 2022 لتقديم المساعدات الغذائية إلى البلدان الأكثر احتياجا.



