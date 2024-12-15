الشرع التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا وهذا ما تم البحث به

التقى القيادي السوري المعارض أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، حيث تم بحث ومناقشة ضرورة إعادة النظر في القرار ٢٢٥٤ نظرًا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد، كما أكد الشرع أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.



وتحدث الشرع عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.



وأشار الى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية من دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.







