أوكرانيا: دمرنا قطارا روسيا يحمل وقودا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني الأحد أنه نفذ عملية دمر فيها 40 عربة قطار محملة بالوقود للقوات الروسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.



وأوضح الجهاز لرويترز أن العملية تضمنت تعاونا بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية وجرى تنفيذها على عدة مراحل.



وأفاد في بيان "كان الهدف هو تعطيل خطوط الإمداد اللوجستية للوقود من شبه جزيرة القرم إلى المناطق التي تحتلها روسيا مؤقتا في زابويجيا".



وأضاف أن إحدى وحداته نظمت عملية تخريبية تسببت في تدمير خط سكة حديد أثناء تحرك القطار بالقرب من قرية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.



وتوقف القطار مع اشتعال النيران من العربات بينما استهدفت وحدات الجيش الموقع بصواريخ أمريكية من نوع هيمارس.



وأوضح البيان "الصواريخ استهدفت القاطرة وعربات القطار ولم يتمكن العدو من الوصول إلى الصهاريج وإنقاذ أي من الوقود".



وأضاف "نتيجة للعملية الخاصة، تم تدمير القاطرة و40 عربة صهريج، وإخراج أحد خطوط السكك الحديدية المهمة الذي يستخدم لتزويد القوات الروسية عن الخدمة لفترة طويلة."