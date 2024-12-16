بيونغ يانغ تصف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول بأنه "زعيم التمرد"

وصفت كوريا الشمالية الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بأنه "زعيم التمرد"، بعد أن برر فرضه الأحكام العرفية برغبته في حماية بلاده من "القوات الشيوعية الكورية الشمالية".



وبعد يومين تقريبا على التصويت لعزل الرئيس الكوري الجنوبي، لم تورِد وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أي اقتباسات للمسؤولين الكوريين الشماليين الذين التزموا الصمت نسبيا بشأن الاضطرابات السياسية في الجنوب.



وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: "جاري التحقيق مع الدمية يون سوك يول زعيم التمرد والمتواطئين معه"، في إشارة منها إلى التصويت الذي أجري السبت لعزل الرئيس.



وأضافت: "ستقرر المحكمة الدستورية الدمية أخيرا" مصير يون.



