تايوان تتسلم الدفعة الأولى من دبابات أبرامز الأميركية

تسلمت تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز أبرامز من الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل.



وقالت وزارة الدفاع إن الدبابات من طراز M1A2 - وهي الدفعة الأولى من 108 دبابات تم طلبها في عام 2019 - وصلت إلى تايوان في وقت متأخر الأحد ونقِلت إلى قاعدة تدريب للجيش في هسينشو جنوب العاصمة تايبيه.



وتعد دبابات أبرامز من بين أثقل الدبابات في العالم.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية شبه الرسمية أن دبابات M1A2 هي أول دبابات جديدة تُسلّم إلى تايوان منذ 30 عاما.