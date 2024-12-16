وكالة: قوات روسية تسيطر على قرية في شرق أوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن دنيس بوشيلين المعين من جانب موسكو رئيسا لمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا القول إن القوات الروسية سيطرت على قرية شيفتشينكو بالمنطقة.



ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير الوارد من ساحة المعركة.