الجيش الأوكراني: إسقاط 27 مسيرة روسية ليلا

أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 49 طائرة مسيرة لمهاجمة البلاد الليلة الماضية.



وذكر أن القوات الجوية أسقطت 27 مسيرة، كما فقدت أثر 19 فيما يرجع على الأرجح إلى استخدام أنظمة الحرب الإلكترونية.



وأشار إلى أن ثلاث طائرات مسيرة ظلت في المجال الجوي الأوكراني حتى صباح اليوم الاثنين.