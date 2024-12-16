دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع قادة سوريا في دمشق

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها أصدرت تعليمات لأكبر دبلوماسي معني بسوريا في التكتل بالذهاب إلى دمشق والتواصل مع الحكومة الجديدة في البلاد.



وأضافت في تصريحات للصحفيين لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الدبلوماسي سيتوجه إلى العاصمة السورية اليوم الاثنين.