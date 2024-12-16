مبعوث الأمم المتحدة: المنظمة عازمة على تقديم جميع أشكال المساعدة للشعب السوري

أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم في بيان، أن المبعوث غير بيدرسون أبلغ "قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير" خلال اجتماع في دمشق بأن المنظمة عازمة على تقديم جميع أشكال المساعدة للشعب السوري.



وبحسب البيان، فإن المبعوث شدد على "نية الأمم المتحدة في تقديم أشكال المساعدة كافة للشعب السوري".



وذكر البيان أن المبعوث استمع "إلى أولياتهم والتحديات التي تواجههم"، مشيرا الى أن بيدرسون سيجري مزيدا من الاتصالات على مدار الأيام المقبلة.