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الكرملين: لم نتخذ قرارات نهائية بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا
أخبار دولية
2024-12-16 | 04:39
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الكرملين: لم نتخذ قرارات نهائية بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا
أعلن الكرملين أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد بشأن مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا وإنه على اتصال بالمسؤولين في البلاد.
وذكر أربعة مسؤولين سوريين لرويترز مطلع الأسبوع أن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين، لكنها لم تنسحب من قاعدتيها الرئيسيتين بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.
وقالت روسيا الأحد، إنها أجلت بعض الموظفين الدبلوماسيين من دمشق إلى جانب دبلوماسيين من روسيا البيضاء وكوريا الشمالية على متن رحلة جوية خاصة للقوات الجوية الروسية من قاعدة حميميم الجوية التابعة لها.
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