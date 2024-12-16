تركيا: إسرائيل تسعى إلى "توسيع حدودها" من خلال خطة لمضاعفة عدد سكان الجولان المحتل

ندّدت تركيا بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة على اعتبارها محاولة "لتوسيع حدودها".



واعتبر بيان لوزارة الخارجية أن "هذا القرار مرحلة جديدة في إطار هدف إسرائيل توسيع حدودها من خلال الاحتلال"، محذّرا من أن الخطة "ستقوض بشكل خطير" جهود تحقيق الاستقرار في سوريا المجاورة بعد إطاحة بشار الأسد.

