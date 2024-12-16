الإدارة الذاتية الكردية تدعو إلى "وقف العمليات العسكرية" على "كامل" الأراضي السورية

دعت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا إلى "وقف العمليات العسكرية" على "كامل" الأراضي السورية، وأبدت استعدادا للتعاون مع السلطات الجديدة في دمشق.



ودعت الإدارة الكردية خلال مؤتمر صحفي في الرقة، إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبنَّاء"، بعد أكثر من أسبوع من إطاحة الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، بشار الأسد.

