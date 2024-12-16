مسؤول في مرفأ اللاذقية لرويترز: الميناء السوريّ الرئيسيّ يعمل بشكل طبيعيّ

يعمل الميناء السوريّ الرئيسيّ بشكل طبيعيّ، وفق ما أكّد المسؤول، في مرفأ اللاذقية حسن جبلاوي لرويترز.



وقال إنّ السفن تفرغ بضائعها، بعد أن انتظرت أيام.