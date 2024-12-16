مصدر لرويترز: أوكرانيا دمّرت مستودع ذخيرة روسيًا قرب قرية ماركين في منطقة دونيتسك

دمّرت أوكرانيا مستودع ذخيرة روسيًا، قرب قرية ماركين، في منطقة دونيتسك، في هجوم بطائرات مسيرة، وفق مصدر في جهاز الأمن الأوكرانيّ.



وأكّد المصدر لرويترز، أنّ المستودع كان يضم الآلاف من طلقات الذخيرة للمدرعات والدبابات والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والألغام والقنابل اليدوية والملايين من طلقات البنادق من مختلف العيارات.



وقال إنّ الهجوم أدى أيضًا، إلى تدمير منشأة قريبة، لتخزين الوقود.

