السفير الإيراني في دمشق: إسرائيل تخشى تشكّل حكومة سورية قوية

اعتبر السفير الإيراني في دمشق حسين اكبري، أن إسرائيل تخشى تشكّل حكومة سورية قوية.



ورأى أكبري في لقاء تلفزيوني، أن المشكلة في سوريا تتمثل بالاتصالات الخارجية لكل المكونات السورية، لافتا الى أن مصيرها لن يكون شبيها بواقع ليبيا اليوم.