ألمانيا تحض إسرائيل على التخلّي عن خطة توسيع المستوطنات في الجولان

حضّت ألمانيا إسرائيل على التخلي عن خطة لمضاعفة عدد سكان مرتفعات الجولان المحتلة، في جنوب غرب سوريا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستيان فاغنر: "من الواضح تماما بموجب القانون الدولي بأن هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل تابعة لسوريا وبأن إسرائيل بالتالي هي قوة محتلة".



وأضاف أن برلين تدعو إسرائيل إلى "التخلي عن هذه الخطة" التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأحد.