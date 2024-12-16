بوتين: تحالفات عسكرية سياسية جديدة تتشكل بتحريض من أميركا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك تحالفات عسكرية سياسية جديدة يتم تشكيلها في العالم بتحريض من الولايات المتحدة.



واتهم بوتين في اجتماع لمسؤولي الدفاع، الغرب بدفع بلاده نحو "خطوط حمراء" مما يجعلها مضطرة للرد، في إشارة إلى مواقف أوضحت موسكو علنا أنها لن تتسامح بشأنها.



وقال إن روسيا تراقب بقلق تطوير الولايات المتحدة ونشرها المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.



وأضاف أن روسيا سترفع جميع القيود التي فرضتها طوعا على نشرها للصواريخ إذا مضت الولايات المتحدة قدما ونشرت هذه الصواريخ.



وأشار بوتين إلى أن القوات الروسية في أوكرانيا سيطرت على 189 منطقة سكنية منذ بداية العام، وأضاف أن الهدف من وجود الأسلحة النووية الروسية هو الردع.