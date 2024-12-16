وزيرة اللجوء الهولندية: تقدمنا بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء

أعلنت وزيرة اللجوء الهولندية مارغولين فابر أن بلادها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء التي تُلزم الدول الأعضاء في الاتحاد باتباع سياسة موحدة بشأن استقبال اللاجئين والمهاجرين.هذا وأكدت المفوضية استلامها للطلب الهولندي، مشيرة إلى أن خيار الانسحاب من القواعد هذه لن يكون متاحًا بسهولة اذ يتطلب الامر تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي.