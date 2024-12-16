الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد

جالت الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد.



وينشط تجار النحاس والحطب في موقع الإستهداف الذين ومنذ الصباح يقومون بجمع النحاس وقطع الأشجار المتضررة أصلاً خصوصاً ان قطع الأشجار كان ممنوعاً سابقًا.