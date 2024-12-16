مشاهد رصدتها الـLBCI في ريف طرطوس بعد تعرّض مواقع عسكرية لغارات إسرائيلية

حرب أوكرانيا بحثٌ بين الأمين العام للناتو وزيلينسكي وقادة أوروبيين

حرب أوكرانيا بحثٌ بين الأمين العام للناتو وزيلينسكي وقادة أوروبيين

الـLBCI في بلدة بملكي في ريف طرطوس التي تعرضت مواقع عسكرية فيها لغارات إسرائيلية ليل الأحد