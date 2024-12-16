حرب أوكرانيا بحثٌ بين الأمين العام للناتو وزيلينسكي وقادة أوروبيين

يجري الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ (ناتو) مارك روته محادثات مع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين الأربعاء، وفق ما أفاد الحلف.



وأفاد مسؤول في الناتو بأنّ "الأمين العام سيلتقي مع الرئيس زيلينسكي الأربعاء.



ولفت إلى أنّ عددًا من القادة الأوروبيين حضر إلى بروكسل من أجل اجتماع المجلس الأوروبيّ وقد ينضم عدد منهم إلى الاجتماع لمناقشة الدعم الحالي لأوكرانيا، وخصوصا الدفاع الجويّ.



وأكّد مسؤولون أوروبيون أنه يتوقع بأن يحضر قادة بينهم الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولنديّ دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر.