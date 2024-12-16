اقتراح لإزالة هيئة تحرير الشام السورية من قائمة روسيا "للتنظيمات الإرهابية"

اقترح رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إزالة هيئة تحرير الشام السورية من قائمة روسيا "للتنظيمات الإرهابية".



وقدّم قديروف اقتراحه على قناته الرسمية على تيليغرام قائلًا إنّ روسيا وسوريا ينبغي أن تشكّلا مجموعات اتصال بمجرد رفع هذا التصنيف، لإقامة علاقات ثنائية.