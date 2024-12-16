أوّل تصريح للأسد من موسكو...

بعد ىسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وهروبه إلى موسكو، أصدر تصريحاً حول ظروف خروجه من سوريا.



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