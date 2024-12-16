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الجيش الأميركي: قتلنا 12 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم
اجتماع الثلاثاء بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين لبحث الوضع في سوريا
أخبار دولية
2024-12-16 | 08:01
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اجتماع الثلاثاء بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين لبحث الوضع في سوريا
يعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا محادثات الثلاثاء بشأن التطورات في سوريا، وفق ما أعلن وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاياني الاثنين.
وقال تاياني خلال مؤتمر للدبلوماسيين في وزارة الخارجية الإيطالية "نأمل في أن تتحول الإشارات الإيجابية الأولى إلى إشارات إيجابية ملموسة".
ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي فيما تكثّف الدول الغربية اتصالاتها مع هيئة تحرير الشام التي تولّت السلطة بعد إطاحة بشار الأسد.
وتوجّه مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا إلى دمشق الاثنين لإجراء محادثات، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما أجرتا اتصالات مع السلطات الجديدة في العاصمة السورية.
أخبار دولية
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