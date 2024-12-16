مصرف ⁧‫سوريا‬⁩ المركزي يصدر أول نشرة رسمية لأسعار العملات بعد سقوط نظام ⁧‫بشار الأسد‬⁩

أصدر مصرف ⁧‫سوريا‬⁩ المركزي أول نشرة رسمية لأسعار العملات بعد سقوط نظام ⁧‫بشار الأسد‬⁩.

وتحدد سعر صرف ⁧‫الدولار‬⁩ الأميركي في المتوسط عند 12.562 ألف ⁧‫ليرة‬⁩، كانت العملة السورية قد ارتفعت في آخر يومين مع عودة السوريين للبلاد وإنهاء ضوابط على تداول العملات الأجنبية.