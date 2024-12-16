السيسي وعاهل الأردن: لبدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أي طرف في سوريا

أكّد الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أي طرف في سوريا.



وشدّدا، خلال استقبال السيسي العاهل الأردنيّ، على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها وعلى أهمية دعم الدولة السورية، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة المِصرية.



كما شدّدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية من دون قيود أو شروط.



وقال المتحدث الرسميّ باسم الرئاسة المِصرية السفير محمد الشناوي أنّهما "أكدا في هذا الصدد الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات القضاء على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه".



وفيما يتعلق بلبنان، أبدى السيسي والملك عبد الله ترحيبهما باتفاق وقف إطلاق النار.



وحثّا الأطراف على التحلي "بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة".