وزارة الخارجية الأردنية دانت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة، لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل.



واعتبرت أنّ ذلك ترسيخًا للاحتلال وخرقًا فاضحًا للقانون الدوليّ ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وأكّد المتحدث الرسميّ باسم الوزارة السفير سفيان القضاة ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.



وشدّد على أنّ هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلاله.



ولفت إلى أنّ الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض تتطلب موقفًا دوليًا واضحًا يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدوليّ.