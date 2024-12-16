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عقوبات أوروبية على عملاء للمخابرات العسكرية الروسية لتنفيذهم "هجمات هجينة"

أخبار دولية
2024-12-16 | 11:14
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عقوبات أوروبية على عملاء للمخابرات العسكرية الروسية لتنفيذهم "هجمات هجينة"

استهدف الاتحاد الأوروبي الاثنين عملاء في المخابرات العسكرية الروسية بأول حزمة عقوبات على الإطلاق لتنفيذهم هجمات "هجينة" تهدف إلى زعزعة استقرار أوروبا، بما في ذلك عبر المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية وإشعال حرائق متعمدة.
     
اتّهمت بلدان غربية الكرملين بتدبير سلسلة حوادث تهدف لتقويض الدعم لأوكرانيا في وقت تواجه الغزو الروسي.
     
وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان "لأول مرة على الإطلاق، قرر المجلس الأوروبي اليوم اتخاذ إجراءات تقييدية ضد 16 فردا وثلاثة كيانات مسؤولة عن أفعال روسيا المزعزعة للاستقرار في الخارج".
     
وشملت العقوبات "الوحدة 29155" التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية في روسيا والتي اتُّهمت بـ"التورط في اغتيالات في الخارج وبأنشطة مزعزعة للاستقرار مثل التفجيرات والهجمات الإلكترونية في أنحاء أوروبا".
 

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