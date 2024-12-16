ترامب: تركيا نفذت عملية استيلاء غير ودية عبر سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا

وصف الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب إطاحة فصائل معارضة مسلحة بالرئيس السوريّ بشار الأسد بأنها "استيلاء غير ودي" نفذته تركيا حليفة الولايات المتحدة.



وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافيّ عن النزاع في سوريا، في مقر إقامته في فلوريدا "أعتقد أن تركيا ذكية للغاية... لقد قامت تركيا بعملية استيلاء غير ودية، من دون خسارة الكثير من الأرواح. أستطيع أن أقول إن الأسد كان جزارا، وما فعله بالأطفال كان وحشيا".

