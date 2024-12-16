وزير الخارجية البريطانيّ: مسؤولون بريطانيون سيجتمعون مع السلطات السورية الانتقالية

أعلن وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد لامي أنّ مسؤولين بريطانيين سيجتمعون مع السلطات السورية الانتقالية، لإجراء محادثات في دمشق، هذا الأسبوع.



وقال لامي، في مؤتمر صحافيّ: "بوسعي أن أؤكّد أنّنا أرسلنا وفدًا من مسؤولين بريطانيين كبار إلى دمشق هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع السلطات السورية الجديدة الموقتة وأفراد جماعات المجتمع المدنيّ في سوريا."