أدرعي: بعد ثلاثة أشهر من القتال في جنوب لبنان..الفرقة 98 تستعد للقتال في قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي أدرعي عبر منصة X ان " قوات الفرقة 98 استكملت مهامها في الجبهة الشمالية على مدار الأسبوع المنصرم، بعد ثلاثة أشهر من القتال المتواصل في معاقل حزب الله ومهمة الدفاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار. "



واضاف "في هذه المرحلة تستعد القوات للمهمة المقبلة في قطاع غزة."