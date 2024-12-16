الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى "تدفق كبير للدعم"

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر الاثنين أن سوريا بحاجة إلى كميات كبيرة من المساعدات بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مؤكدا استعداد المنظمة لتكثيف نشاطها.



وقال فليتشر للصحافيين في دمشق إن "الوضع مأسوي للغاية"، وشدد على أن الأمم المتحدة تريد "رؤية الدعم يتدفق بكميات كبيرة إلى سوريا، وزيادته بسرعة".



فر الأسد إلى روسيا قبل أكثر من أسبوع، إثر هجوم خاطف للفصائل المعارضة قادته هيئة تحرير الشام وأنهى خمسة عقود من الحكم القمعي لعائلة الأسد.



ولفت فليتشر إلى إن "الأمور تتحرك بسرعة كبيرة جدا"، مضيفا أن "الأمر المهم هو أن الشعب السوري أصبح مسؤولا عن مصيره الآن".



وشدد على أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الوقوف إلى جانبه".

