مسؤول لرويترز: فريق إسرائيلي في الدوحة لبحث القضايا المتبقية بشأن إتفاق الهدنة في غزة

أفاد مسؤول مطلع على المحادثات رويترز اليوم الاثنين بأن فريقًا فنيًا إسرائيليًا موجود في الدوحة لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين بشأن "القضايا المتبقية" في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن.



وقال المسؤول إن المحادثات تركز حاليًا على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار.