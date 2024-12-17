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أميركا تتهم رجلين على صلة بإيران في مقتل 3 عسكريين أميركيين بالأردن
أخبار دولية
2024-12-17 | 01:18
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أميركا تتهم رجلين على صلة بإيران في مقتل 3 عسكريين أميركيين بالأردن
اتهم ممثلو ادعاء أميركيون رجلين بتصدير تكنولوجيا حساسة دون سند من القانون إلى إيران قبل استخدامها في ضربة بطائرة مسيرة نفذها مسلحون مدعومون من إيران في الأردن في يناير كانون الثاني مما تسبب في مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة 47 آخرين.
واتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في بوسطن محمد عابديني، المؤسس المشارك لشركة مقرها إيران، ومهدي صادقي، الموظف في شركة أنالوج ديفاسيز لتصنيع أشباه الموصلات ومقرها ماساتشوستس، بالتآمر لانتهاك قوانين التصدير الأمريكية.
كما اتهم ممثلو الادعاء عابديني، المعروف أيضا باسم محمد عابديني نجفي آبادي، بتقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني مما أدى إلى مقتل العسكريين الأمريكيين الثلاثة. وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية.
وألقي القبض على عابديني، وهو مواطن سويسري من أصل إيراني، في ميلانو بإيطاليا، بناء على طلب الحكومة الأمريكية، التي ستسعى إلى تسلمه. كما ألقي القبض على صادقي، وهو مواطن أميركي مولود في إيران ويعيش في ناتيك بولاية ماساتشوستس.
وقال المدعي العام في ماساتشوستس جوشوا ليفي: "غالبا ما نستشهد بمخاطر افتراضية عندما نتحدث عن مخاطر وقوع التقنيات الأميركية في أيد خطرة".
أخبار دولية
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