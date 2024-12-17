مقتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

قُتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار وقع صباح الثلاثاء قرب مبنى سكني في جنوب شرق موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيقات الرئيسية في البلاد.



وقالت اللجنة في بيان: "انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني صباح 17 كانون الأول في شارع ريازانسكي في موسكو".



وأضافت: "قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ونائبه" في الانفجار.



