إيران ستعيد فتح سفارتها في سوريا عندما تصبح الظروف "مناسبة"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ طهران لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرّضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل المسلّحة الذي أدى إلى إسقاط حكم بشار الأسد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إنّ "إعادة فتح السفارة في دمشق تتطلّب استعدادات سنواصل هذا العمل بمجرّد توافر الظروف المناسبة من الناحية الأمنية".