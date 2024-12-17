فرنسا تقف "الى جانب السوريين" خلال المرحلة الانتقالية

صرّح المبعوث الخاص إلى سوريا جان فرنسوا غيوم لصحفيين من بينهم من وكالة فرانس برس، الثلاثاء بعد وصوله إلى دمشق أن "فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين" خلال الفترة الانتقالية.



وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء "لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع" في دمشق، في حين رفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أغلقت منذ العام 2012، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.