أجهزة الأمن الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في الجيش الروسي

أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية وكالة فرانس برس بأنّ هذه الأجهزة مسؤولة عن اغتيال قائد في الجيش الروسي في انفجار في موسكو صباح الثلاثاء.



وقال هذا المصدر إنّ "الهجوم بقنبلة اليوم على الفريق أول إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلّحة الروسية، هو عملية خاصة لجهاز الأمن الأوكراني".