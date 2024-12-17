إغلاق مبكر لمراكز التسوّق في طهران بسبب نقص الطاقة في إيران



تُغلق المراكز التجارية في طهران أبوابها قبل ساعتين من الموعد المحدّد اعتبارا من الثلاثاء، لتوفير الطاقة في ظل مواجهة إيران نقصا في الطاقة تفاقَم بسبب موجة البرد.



وحذر مسؤول غرفة التجارة في طهران حميد رضا راستيغار عبر التلفزيون الرسمي، من أنّه "إذا لم تلتزم مراكز التسوّق هذا القرار، سيتم إغلاقها وقطع إمدادات الغاز والكهرباء عنها".



ويفرض الإجراء الذي اتخذ الإثنين على المراكز التجارية أن تغلق أبوابها ابتداء من الثلاثاء، عند الساعة 20,00 (16,30 ت غ) بدلا من الساعة 22,00 (18,30 ت غ)، وفقا لوكالة إيسنا للأنباء.



ولم تحدد مدّة هذه القيود التي لا تطال سوى العاصمة طهران.



واضطرّت إيران إلى ترشيد الكهرباء في الأسابيع الأخيرة بسبب نقص الغاز والوقود لتشغيل محطات الطاقة لديها.