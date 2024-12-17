الأمم المتحدة: من الممكن تزويد سوريا مساعدات "طموحة" بعد لقاء مع الجولاني



أعرب مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء عن شعور "مشجّع" بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيرا إلى وجود "أساسٍ لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي".



وقال توم فليتشر على منصة إكس بعد لقائه قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، إن هناك "لحظة أمل حذر في سوريا".









