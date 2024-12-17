رئيسة الوزراء: إيطاليا مستعدة للحديث مع القيادة السورية الجديدة

أعلن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلون، إن إيطاليا ترحب بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفة أنها مستعدة للحديث مع حكام البلاد الجدد.



وأضافت أمام البرلمان: "المؤشرات الأولية مشجعة لكن هناك حاجة لأقصى درجات الحذر".



وأشارت إلى أن إيطاليا هي البلد الوحيد ضمن مجموعة السبع الكبرى التي أعادت فتح سفارتها في دمشق، وكان ذلك قبل شهور من الإطاحة بالأسد.