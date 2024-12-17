رئيس لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا: من الواضح أن هناك فقدانا للأدلة في سوريا ومن المبكر للغاية تحديد حجم الخسارة

اعلن رئيس لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه تواصل مع السلطات السورية الجديدة عبر بعثات المنظمة الدبلوماسية للتعبير عن استعداده للتعامل معها والسفر إلى سوريا للحصول على أدلة.



وأضاف روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي أنشأتها الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف "ستكون أولويتنا القصوى هي الذهاب ومحاولة تحديد حجم المشكلة ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث الوصول والأدلة المحتملة ثم معرفة أفضل السبل للمساعدة في الحفاظ عليها".



وذكر أن بعض الأدلة فُقدت في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر.