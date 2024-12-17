الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق

أعلنت كايا كالاس كبيرة المسؤولين عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتّل مستعدّ لإعادة فتح سفارته في دمشق.



وهي صرّحت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الثلاثاء "نحن مستعدّون لإعادة فتح بعثتنا، وهي السفارة الأوروبية، ونريدها أن تعود إلى الخدمة بالكامل". وأوضحت على "اكس" أنه "لا يمكننا أن نترك فراغا في سوريا. ينبغي أن يكون للاتحاد الأوروبي حضور"، مشيرة إلى أن التكتّل باشر "بحذر" حوارا مع السلطة الجديدة في سوريا والمجتمع المدني.

