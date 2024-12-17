مقتل 14 في غارات إسرائيلية على غزة والدبابات تتوغل جنوبا

أعلن مسعفون أن الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة قتلت ما لا يقل عن 14 فلسطينيا منهم 10 على الأقل في منزل واحد بمدينة غزة، بينما واصلت الدبابات التوغل نحو المنطقة الغربية من رفح في جنوب القطاع.



وذكر مسعفون أن ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة في ساعة متأخرة من ليل الاثنين دمرت المبنى وألحقت الضرر بمنازل مجاورة. وأضاف المسعفون أن أربعة آخرين قتلوا في غارتين جويتين منفصلتين في المدينة وفي بيت لاهيا شمال القطاع.



