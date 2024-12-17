مذكرة توقيف بحق إيفو موراليس بتهمة "الاتجار" بقاصر

صدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس للاشتباه في قيامه "بالاتجار" بفتاة تبلغ 15 عاما أثناء وجوده في منصبه بين عامَي 2006 و2019، وفق ما ذكرت السلطات.



وقالت محامية في مكتب المدعي العام البوليفي ساندرا غوتييريز، إنه كان من المناسب "إصدار مذكرة توقيف، وهو أمر قمت به باستخدام سلطتي".



وتعود الفضيحة إلى العام 2015 خلال رئاسة موراليس فيما تفيد وثائق قانونية بأن مزارع الكوكا السابق أنجب ابنة من الضحية في العام 2016.



وتشير وثائق المدعين إلى أن والدَي الضحية وضعاها في "حرس الشباب" التابع لموراليس "بغرض وحيد هو صعود السلم السياسي والحصول على مزايا... مقابل ابنتهما القاصر".



ونتيجة لذلك، وُجِّه الاتهام إلى والدة الضحية وموراليس بالاشتباه في "الاتجار بالبشر".



ومذكرة التوقيف الصادرة الاثنين هي الثانية ضد موراليس في القضية نفسها.